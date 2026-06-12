Poucos artistas brasileiros conseguiram ampliar tanto os limites do rap quanto Emicida. Ao longo de mais de duas décadas de trajetória, o paulistano transformou a música em um espaço de diálogo entre diferentes linguagens, aproximando o hip hop da literatura, do audiovisual e dos debates sobre identidade, desigualdade e pertencimento. Neste domingo (14), ele desembarca em Goiânia para apresentar a turnê Emicida convida Mano Brown – Emicida Racional: MCMV Tour, espetáculo que reúne, no palco do Copa Experience, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, duas das vozes mais influentes da história do gênero no Brasil. Acompanhado por Mano Brown, líder dos Racionais MC’s e referência incontornável da cultura urbana, Emicida revisita diferentes momentos de sua trajetória em um show que também reflete o espírito de seu trabalho mais recente, marcado por um reencontro com referências fundamentais do rap. Em entrevista ao POPULAR, o artista fala sobre o amadurecimento desse novo ciclo, os desafios para o futuro da cena e destaca a força criativa que emerge para além dos grandes centros. Entre elas, a do Brasil Central. “O Goiás”, como diz o Thiago Jamelão, meu irmaozão de som e de vida, ainda vai brilhar muito nesse contexto”, entoa.