O Pequenas Empresas e Grandes Negócios deste sábado (9) apresenta histórias emocionantes de empreendedores que transformaram paixão e criatividade em negócios de sucesso. De famílias que reinventaram tradições a inovações no mercado pet, o programa traz exemplos práticos de como é possível crescer e se destacar em diferentes setores.O repórter Max Tavares apresenta o especial Giro Dia dos Pais, destacando famílias que transformaram laços afetivos em negócios bem-sucedidos. Em São Paulo e Curitiba, pai e filho reinventam a tradição da pizzaria familiar, enquanto em Belém uma família quilombola celebra suas raízes com um restaurante de comida amazônica. As histórias mostram como a união familiar pode ser uma força poderosa no empreendedorismo.Pedro Lins conta a história de Daniela Mustafci, dona de uma clínica estética em São Paulo, que aposta na tecnologia para otimizar o negócio. Prestes a realizar sua primeira ação de Black Friday, Daniela investe em combos de tratamentos para atrair novos clientes e fidelizar os antigos, mostrando como planejamento estratégico pode impulsionar resultados.Além disso, Pedro também visita Joana d’Arc Pereira, em Araraquara (SP) que, trabalhando na cozinha de casa, conquistou clientes com doces delicados e cheios de personalidade, como maçãs do amor lisinhas e brilhantes. Agora, ela planeja abrir seu próprio ateliê para expandir ainda mais o negócio e atender à crescente demanda.Déborah Morato apresenta o quadro Negócio de Estimação, com duas empresas que estão inovando no mercado pet. Uma delas organiza transporte internacional de animais com foco no bem-estar, enquanto outra oferece planos de saúde para pets como benefício corporativo. As iniciativas destacam como o cuidado com os bichinhos pode se transformar em estratégias lucrativas e diferenciadas. Já no quadro Dica do Bacca, Marcelo Baccarini aborda uma dúvida comum entre os empreendedores que vendem on-line: é melhor investir em um sistema próprio de entregas, com custos relacionados à divulgação, treinamento e contratação de equipe, ou optar por aplicativos de entregas já consolidados que atendam bem à região? Ele apresenta os prós e contras de cada modelo e destaca os principais pontos que devem ser considerados antes de tomar essa decisão.O Pequenas Empresas e Grandes Negócios vai ao ar neste sábado (9) e tem direção geral de Fernanda Telles, produção executiva de Gabriel Jacome, coordenação de produção de Aline Gutierrez e redação final de Cristiane Ballerini.