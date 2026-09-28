De um lado, o samba e o pagode. Do outro, Bach e a música erudita. No meio, a disposição para arriscar e experimentar. É desse encontro inusitado que nasce a apresentação de Péricles com o maestro João Carlos Martins e a Orquestra Filarmônica de Goiás, nesta terça-feira (29), a partir das 19h30, no encerramento da temporada 2026 do Flamboyant In Concert. Para o cantor, a oportunidade representa uma chance de descobrir novas possibilidades para suas próprias canções.\n“Receber um convite desse tamanho, tão legal, para participar ao lado de uma orquestra me traz muito orgulho. Eu fico muito feliz e lisonjeado”, afirmou Péricles, em entrevista ao POPULAR. O ex-integrante do grupo Exaltasamba já teve outras experiências com formações sinfônicas, inclusive ao lado de João Carlos Martins e das Bachianas e com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Agora, a curiosidade está justamente em descobrir como seu repertório será reconstruído pelos arranjos. “A gente realmente imagina como as músicas podem ganhar uma nova cara com a orquestra. O aparato da orquestra é sempre muito bom”, diz.