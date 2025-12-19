Realizações pessoais, novas metas, sonhos coletivos. O ano de 2025 está chegando ao fim e as confraternizações e encontros dessa época trazem à tona os desejos para o próximo ano que se inicia. Nomes de destaque da cultura e arte em Goiás tiveram um ano repleto de trabalhos, conquistas e desafios, e o POPULAR convidou alguns deles para responder à pergunta: o que você gostaria de ganhar neste Natal?\nProtagonismo literário\nNo mesmo ano em que o sobrado que abriga a Academia Goiana de Letras (AGL) completou 85 anos, a escritora Lêda Selma foi eleita presidente da instituição pela terceira vez. Lêda soma uma trajetória na poesia e como ativista cultural, reconhecida pelo impacto na literatura e cultura de Goiás. É autora de 16 livros premiados e ocupante da 14ª cadeira da AGL, além de integrar a União Brasileira de Escritores de Goiás. Assumir a diretoria novamente, para ela, que sempre foi atuante na instituição, significa seguir trabalhando incessantemente para o protagonismo e engrandecimento da entidade.