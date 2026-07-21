O pianista curitibano Bruno Hrabovsky sobe ao palco do Teatro Goiânia nesta quarta-feira (22), às 20 horas, com o espetáculo Rock ao Piano, em edição dedicada a trajetória ao Queen. Seguindo a proposta do projeto, que já homenageou Pink Floyd e outros nomes clássicos do rock, o especial recria grandes sucessos da banda britânica utilizando apenas o piano. A proposta é apresentar canções como Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love e Don’t Stop Me Now sob uma nova perspectiva. Em vez de reproduzir as linhas vocais, Bruno reconstrói os arranjos destacando a riqueza melódica das composições de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, unindo a força do rock à técnica do piano de concerto.A apresentação de Bruno Hrabovsky em Goiânia abre a temporada de shows que vai rodar o Brasil entre julho e setembro. Mais do que um recital técnico, o concerto oferece ao público uma forma diferente de apreciar o repertório da banda, revelando detalhes das composições que costumam passar despercebidos nos discos, e promete agradar tanto grandes fãs do Queen quanto os amantes de música instrumental.Natural de Curitiba e atualmente residente em São Paulo, Bruno Hrabovsky iniciou os estudos de piano erudito aos seis anos. Embora tenha desenvolvido interesse pela música clássica e pelo tango, encontrou no rock sua principal forma de expressão, influenciado pelo repertório ouvido em casa durante a infância e pela facilidade em reproduzir músicas de ouvido.Formado em Geologia pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), o músico decidiu abandonar a carreira na área após o sucesso das primeiras apresentações. Desde então, o projeto Rock ao Piano percorreu cerca de 140 cidades em 22 estados brasileiros, além de uma apresentação na Nova Zelândia. QueenFormado por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, o Queen é considerado uma das maiores bandas da história do rock. Criado em 1970, o grupo britânico revolucionou a música ao misturar rock, ópera, música erudita, pop e hard rock, criando um estilo próprio. No Brasil, o grupo protagonizou um dos momentos mais emblemáticos da música ao reunir uma multidão na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, com uma apresentação que entrou para a história do festival. Com sucessos que atravessaram gerações, a banda vendeu mais de 300 milhões de discos em todo o mundo e permanece como uma das maiores influências da música contemporânea. O legado do Queen ganhou uma nova geração de admiradores com a cinebiografia Bohemian Rhapsody (2018), que retrata a trajetória da banda e de Freddie Mercury. O longa foi um fenômeno de bilheteria e recebeu cinco indicações ao Oscar, conquistando quatro estatuetas: melhor ator para Rami Malek, além de montagem, edição de som e mixagem de som. O sucesso do filme ajudou a renovar o interesse da nova geração pelo repertório do grupo. SERVIÇOEspetáculo: Rock ao Piano – Especial QueenData: Quarta-feira (22), às 20 horasLocal: Teatro Goiânia (R. 23, 252, Centro)Ingressos: entre R$ 35 e R$ 80Informações: www.guicheweb.com.br