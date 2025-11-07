Reconhecido pela atuação pedagógica e artística, o pianista mineiro Fernando Calixto se apresenta neste domingo (9), às 11 horas, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, localizado no Setor Universitário. O show faz parte do projeto Concertos UFG, série de eventos de música que tem a proposta de promover o acesso gratuito à música clássica e de câmara para a comunidade. Antes da apresentação, às 10h30, a professora Gyovana Carneiro realiza uma palestra com o tema Compositores e Obras do Programa.\nNatural de Uberaba (MG), Calixto é doutor com excelência em Piano Performance pelo Conservatório Estatal N. A. Rimsky-Korsakov, em São Petersburgo, na Rússia, o mais antigo e um dos mais prestigiados conservatórios do mundo.\nAcadêmico da Associação de Letras e Música do Brasil e Membro Honorário da Academia Frutalense de Letras, Calixto é fundador e diretor do Instituto Fernando Calixto, sediado em Brasília (DF) e com filial em Uberlândia (MG), dedicado ao ensino de música e à promoção de concertos que aproximam o público da tradição da música de concerto.