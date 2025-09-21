Não existe fórmula mágica quando o assunto é emagrecer. Mesmo com a chegada de medicamentos potentes como Ozempic e Mounjaro, um fator segue sendo determinante na perda e na manutenção do peso: a saúde mental. “Minha nutricionista me disse algo que mudou a forma como eu enxergava o processo: nenhum dinheiro compra de volta a saúde que você perdeu por não se cuidar”, lembra Cibelle Vilela Figueiredo, de 41 anos, que chegou a pesar 90 quilos e quase recorreu à bariátrica.\nEm meio a um quadro de depressão e compulsão alimentar, ela encontrou no acompanhamento psicológico e nutricional, aliado à rotina de treinos, o ponto de virada sem a necessidade de cirurgia ou uso de remédios. “Perdi 46 quilos e ganhei massa muscular, mas, acima de tudo, aprendi a mudar hábitos de vida.” Nada, porém, aconteceu sem tropeços. Cibelle confessa que pensou em desistir várias vezes e lidou com crises de ansiedade. “A mudança real só começa quando você se conecta consigo mesmo e entende que emagrecer não é do dia para a noite.”