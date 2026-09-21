A NOBREZA DO AMOR\nTonho acolhe Alika, e Caetana reza por Vera/Niara. Tonho e Alika se beijam, e Omar flagra os dois. Chinua alerta Akin e Ladisa sobre o estado de Kênia. Pascoal e Binta iniciam um novo plano para interromper a rebelião em Batanga. Ritinha e Aurelinda pedem para brincar juntas, e Diógenes se incomoda. Mirinho chama Virgínia pelo nome de Lúcia em sua noite de núpcias. Fuad acredita que Salma sente ciúmes de seu interesse por Belmira. Salma pensa em Omar. Fortunato é rude com Manoel, que sofre com o descaso de Ana Maria. Binta pressiona Campbell. Alika sofre ao ver Niara debilitada.\nPOR VOCÊ\nBela, Vitor e cirurgião do Hospital e Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez devolve as peças de Zé, e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante. Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero se surpreende ao ver Melinda com Clemente. Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe é carinhoso com Suelen, e Dalila o admira. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.