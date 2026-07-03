Pirenópolis está entre os destinos mais visitados do Estado e seu Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Paisagístico e Histórico completou, no dia 10 de janeiro, 36 anos de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Agora, a cidade busca o reconhecimento mundial. A prefeitura começou as articulações para a candidatura oficial a Patrimônio da Humanidade, título conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).\nO projeto Pirenópolis Patrimônio da Humanidade é uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Em nota, a Prefeitura Municipal de Pirenópolis informa que, nos próximos dias, será formada uma comissão responsável por conduzir os trabalhos do projeto, que integra as ações comemorativas pelos 300 anos da cidade, no ano que vem.