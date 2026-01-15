Quando o amor se recusa a vencer o prazo de validade, ele aprende a amadurecer. Em Caducando de Amor, o tempo deixa de ser vilão e vira aliado de uma comédia romântica que troca urgência por afeto, pressa por permanência. Ambientado em Pirenópolis, o telefilme goiano é a atração da noite desta sexta-feira (16), na TV Anhanguera.\nDirigida pelos realizadores goianos Milena Ribeiro e Daniel Calil e filmada em 2024, a produção transforma a aposentadoria em território de reinvenção e prova que, mesmo depois de tantas estações vividas, ainda há espaço para encontros capazes de reorganizar a vida e o coração. “O filme definitivamente marcou uma virada na minha carreira”, adianta a diretora.\nAmbientado em Pirenópolis, Caducando de Amor aposta em uma trama sensível para falar sobre afeto, envelhecimento e recomeços. A produção acompanha o encontro amoroso entre Jacira (Bete Virgens) e Deodoro (Marcos Lotufo), dois personagens que vivem as transformações do cotidiano enquanto descobrem que o amor pode surgir em qualquer fase da vida e sem prazo de validade.