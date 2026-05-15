Rock, reggae, hip hop e metal dividem o mesmo palco no PiriBier 2026, que chega ao feriado de Corpus Christi, de 4 a 6 de junho, em Pirenópolis. O line-up diverso reúne nomes como Capital Inicial, CPM 22, Maneva, Nando Reis, Gabriel o Pensador e Kiko Loureiro.\nReconhecido por promover shows inéditos em Goiás, o projeto amplia seu escopo musical nesta edição ao incorporar novos estilos sem abrir mão da essência roqueira que consolidou o festival ao longo dos anos. A proposta nesta edição é dialogar com diferentes públicos e expandir a experiência sonora do evento.\nA presença de Capital Inicial e CPM 22 garante a energia do rock nacional, com repertórios que atravessam gerações e seguem mobilizando multidões. Já Kiko Loureiro leva ao palco uma sonoridade mais pesada, marcada por riffs e solos que dialogam com o universo do metal.