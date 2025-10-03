A vasta produção recente do artista contemporâneo Pitágoras fica em cartaz até dia 19 de novembro em duas galerias da cidade. Na última quinta-feira (2), foi inaugurada a mostra Fragmentos de um Diário Imaginado no Centro Cultural UFG, reunindo 83 trabalhos que exploram o cotidiano de forma inventiva e intensa. Já neste sábado (4), a Lud Potrich Art Gallery abre Out of the Blue, com obras que utilizam a cor azul como linguagem. A entrada é gratuita para ambas as exposições.\nApesar de serem mostras distintas, elas possuem um mesmo fio condutor, comenta Pitágoras. Entre desenhos e pinturas, as duas contam com obras produzidas nos dois últimos anos, apresentando ao público a fase atual de seus traços e inspirações. As mostras têm curadoria de Paulo Duarte Feitoza, que diz que “em Fragmentos, o processo de narrativa é íntimo e contínuo, reverberando em Out of the Blue, onde o azul se torna elemento de fabulação, muitas vezes inesperado e aberto”.