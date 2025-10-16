“Eu continuo queimando tudo até a última ponta”. O verso da canção Queimando Tudo, de 1997, resume muito bem a turnê de despedida do grupo Planet Hemp. Batizado de A Última Ponta, o show marca o encerramento definitivo de uma trajetória de mais de 30 anos de uma das bandas mais inovadoras - e contestadoras - do País. Os artistas chegam nesta sexta-feira (17), na capital goiana, em apresentação única no Goiânia Arena.\nDesde o final do ano passado que Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e teclados) viajam pelo Brasil. Os shows começaram em setembro de 2024 em Salvador (BA), e passaram por diversos palcos, como no Recife (PE) e em Florianópolis (SC). A última apresentação será no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 15 de novembro, com participações de Pitty, Seu Jorge e Emicida, e abertura do BaianaSystem.