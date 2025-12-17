O que você daria de presente para uma Poderosa do Cerrado num amigo-secreto? Donas de patrimônios milionários, Andréa Mota, Layla Monteiro, Roseli Tavares, Thaily Semensato e as irmãs Cristal e Tana Lobo abriram suas bolsas de luxo para uma troca de presentes cheia de significados no episódio especial do doc-reality Poderosas do Cerrado, já disponível no Globoplay e que será exibido no GNT, nesta quinta (18).\nO reencontro foi gravado no início de dezembro, na mansão de Andréa Mota, em Goiânia, e teve um clima animado para celebrar a amizade das poderosas e o ano de 2025, com direito a algumas alfinetadas irreverentes na troca de presentes no momento “Amigas da Onça”.\nAndréa Mota, 51, empresária e influenciadora digital, foi casada com o sertanejo Leandro (1961-1998), irmão de Leonardo. Os dois se casaram em 1994, e tiveram dois filhos: a dermatologista Lyandra, 30, e o engenheiro Leandro, 27. O casal ficou junto até a morte do cantor por câncer de pulmão. Atualmente, Andréa está casada com Fernando há 23 anos e é mãe de cinco filhos, os três mais novos com o atual marido.