A semana em Goiânia marca a estreia do espetáculo A Menina que Fala Poemas Descalça, solo de Thaise Monteiro que chega ao Teatro do IFG nos dias 18 e 19 unindo gesto teatral, poesia e memórias literárias. Antes disso, na quarta-feira (17), a agenda cultural abre com o lançamento da edição ampliada do livro Os Inquilinos da Casa Verde, que revisita os governos de Goiás com novas entrevistas e material histórico, realizadas pelos jornalistas Bruno Rocha e Ana Cláudia Rocha.\nNo fim de semana, a programação se espalha por diferentes públicos: o Teatro Rio Vermelho recebe o infantil 3P É 10, celebração dos sucessos do 3 Palavrinhas, o Taberna Music Pub vira palco para o humor cotidiano de Diego Besou e o Parque Marcos Veiga Jardim é tomado pela música urbana, skate e oficinas na estreia do projeto Sound Sessions. Confira a programação e divirta-se: