-Leonardo dançando (1.3328219)\nPoliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, divertiu a Web ao mostrar como o marido saiu da festa de aniversário da neta Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, na noite de quinta-feira (24). No vídeo, o vovô Leonardo entrega entretenimento ao dançar abraçado com um garçom no auge da alegria (assista acima). Não demorou muito para internautas reagirem e comentarem a situação.\n“Já tinha tomado todas”. “Leonardo é uma lenda viva”. “Um ser raro e único”. “Uma figura”. “Resenha demais esse cara”. "Só deve chegar em casa com o dia amanhecendo”, foram alguns dos comentários sobre a atitude do cantor.\nPoliana ainda colocou uma trilha de Kaoma nos stories do Instagram e escreveu uma legenda com tom de ironia. "O garçom que amamos… e Léo que saiu da festa deste modelo”.