-Poliana Rocha diz que estão deturpando história sobre 'adoção' de jovem (1.3320432)\nAs declarações de Poliana Rocha no programa Sensacional (RedeTV!) sobre ter abrigado um jovem desconhecido em casa seguem repercutindo. Agora, ela resolveu usar as redes sociais para se pronunciar e dizer que processará quem fizer calúnias.\nA esposa do cantor Leonardo afirma que não tem gostado da forma como a imprensa e as pessoas têm abordado o assunto.\n"Eu estou achando um saco isso, imagino que vocês também, né? E o pior disso tudo é que várias pessoas que já estavam sem aparecer na mídia estão pegando essa história, deturpando o que nós falamos e colocando para ganhar biscoito", começou.\n"Realmente foi uma história linda que nós vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível, o Léo [Leonardo] também, e agora as pessoas estão deturpando de uma outra forma e colocando na internet como se eu fosse uma vilã, uma pessoa sem coração", emendou.