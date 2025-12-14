Dentes brancos e milimetricamente alinhados virou sinal de status nas últimas décadas. Culpa, em parte, do avanço da odontologia estética e, também, das celebridades e influenciadores que transformaram o sorriso perfeito em símbolo de cuidado pessoal e poder aquisitivo e, consequentemente, no sonho de muita gente. O problema é que, na busca pela melhoria da autoestima, há quem recorra a receitas espalhadas nas redes sociais e à compra de produtos, muitas vezes de origem duvidosa, para realizar o clareamento dentário de forma mais barata e em casa.\nA autônoma Kennia Cristina de Castro, 45, até chegou a se arriscar em métodos caseiros para clarear os dentes. “Usei pastas com carvão ativado e alguns produtos, mas parei quando notei que a sensibilidade estava piorando”, conta. A saída foi procurar uma profissional e começar o tratamento com segurança. No consultório, descobriu que a retração gengival exigia atenção extra e que qualquer clareamento deveria ser iniciado com sessões de dessensibilização. “Esses produtos caseiros não são seguros. Não sabemos o que acontece por trás: pode ter cárie, gengiva exposta, retração. Eu mesma só entendi isso com a orientação da doutora”, explica.