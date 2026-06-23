-Vídeo (1.3424529)\nQuem passa pelo Centro de Goiânia costuma notar a imponência do Goiânia Palace Hotel, mas poucos conhecem as histórias e curiosidades escondidas em um dos edifícios mais tradicionais da capital. Foi justamente esse olhar atento que levou a estudante Mariana Tavares, de 20 anos, a transformar uma visita ao local em uma verdadeira viagem ao passado.\nEm vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, Mariana mostrou detalhes arquitetônicos, que remetem aos princípios do Art Déco, estilo que marcou a identidade visual de Goiânia nas décadas de 1930 a 1950, com ambientes preservados e elementos que ajudam a contar parte da história da capital goiana.\nO conteúdo chamou a atenção de internautas ao revelar características do prédio que passam despercebidas pela maioria das pessoas, despertando curiosidade sobre um dos patrimônios mais conhecidos da cidade.