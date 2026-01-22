-VÍDEO: AMAR A DEUS OU DEUS? (1.3365038)\nA Deus ou Deus?\nComo amar?\nQuer ter DEVOÇÃO A DEUS com correção gramatical?\nAcalme-se. Já explico:\nQuem nunca teve dúvida sobre a correção gramatical no mandamento “amar A Deus sobre todas as coisas” que atire a primeira Bíblia (ops.. o primeiro dicionário).\nEstada ou estadia\nTerno e costume. Qual a diferença?\nFulano, beltrano e sicrano\nPois bem.\nPara que esse A, se o verbo AMAR não pede preposição?\nTodo mundo diz “eu amo os estudos” e não “eu amo Aos estudos”.\nPor quê?\nÉ o seguinte:\nAlguns dicionários, como o Aurélio, registram que a preposição A, colocada após o verbo AMAR, indica DEVOÇÃO.\nPor isso, o ideal, gramaticalmente, é dizer AMAR A DEUS e não AMAR DEUS, se quisermos indicar DEVOÇÃO.\nEntendeu?\nAté o próximo Português Expresso\nProfessor Carlos André\n()