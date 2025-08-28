-Vídeo (1.3305691)\nSeguidor do Jornal O Popular, certamente você já escreveu, em algum documento, a seguinte frase:\n“Venho, através deste documento, informar que...”\nPois é. Cuidado, você vai destruir o documento.\nAcalme-se: explico.\nO advérbio através possui significado ligado a movimento físico e indica a ideia de atravessar.\nÉ sinônimo de “pelo interior de”, “por dentro de”.\nExemplos: o passageiro embarcou através do portão 5, no aeroporto de Goiânia.\nEsquisito. Essa palavra é um elogio a alguém?\nFeira. Por que essa palavra existe nos dias da semana?\nBrazil, com z, é culpa do Tio Sam?\nIsso significa que, se você disser que vai informar através de um documento, você vai destruí-lo.\nO que fazer, então?\nUse a expressão por meio de.\n“Venho, por meio deste documento, informar que...”\n“Por meio de” relaciona-se à ideia de instrumento, utilizado na execução de determinada ação. O documento é o instrumento das informações.