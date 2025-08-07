-Português expresso (1.3297608)\nA resposta exige reflexão. Em época de tarifaço, sobra polêmica até para a gramática. Noutro dia, alguém me disse que a culpa de o Brazil ter sido grafado com “z” e de continuar assim “no mundo globalizado” é do imperialismo americano.\nPois bem. Essa afirmação é – em parte – verdadeira. Em parte, porque a origem da grafia BRAZIL com Z não possui qualquer relação com os Estados Unidos ou mesmo com o Reino Unido.\nBRAZIL, com z, foi grafado oficialmente pelos brasileiros e pelos portugueses até o início do século XX. Sim, a grafia oficial era BRAZIL, com Z, em razão da chamada ortografia fonética, aquela que busca representar os sons da fala (fonemas) de forma mais direta. É diferente da ortografia etimológica, que prioriza a origem histórica das palavras, muitas vezes de forma a manter até mesmo as letras que não são mais pronunciadas.