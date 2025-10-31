-Vídeo (1.3330728)\nAcalme-se, leitor, não quero confusão com qualquer outra nacionalidade.\nVamos estudar apenas a origem da palavra.\nPois é: Brega vem do alemão.\nÉ isso mesmo que você ouviu. Vem do alemão…\nAcalme-se: já explico.\nBrega é a forma reduzida de “Chumbrega”.\nComo assim?\nSkincare. Palavra masculina ou feminina?\nSincero é sem cera?\nPersonagem. Masculino ou feminino?\nVamos lá.\nO termo, segundo alguns etimólogos vem do alemão Frederico de Schomberg, general alemão, que foi militar combatente em Portugal na Guerra de Restauração.\nTudo bem, mas o que isso tem a ver com o Brasil?\nÉ o seguinte:\nPernambuco teve um administrador colonial chamado Jerônimo Furtado, que foi assim apelidado pela população pernambucana de Chumbrega (aportuguesamento de Schomberg), em referência ao general alemão. O nosso Chumbrega usava um bigode parecido com o de Schomberg e tinha hábitos “duvidosos”, como excesso de bebida alcoólica, frequência em prostíbulos, coisas consideradas inoportunas e desqualicadoras.