-VÍDEO: Catedral (1.3373731)\nVocê sabia disso?\nTodas as vezes em que você passa em frente à Catedral Metropolitana de Goiânia, deve ficar admirado, não é?\nAliás, tive a honra de me casar lá com meu amor Marina...\nMas..\nDe onde vem a palavra “catedral”?\nVem do latim cathedra, que significa "cadeira". Sim, cadeira!\nNa Antiguidade, “cathedra” era o assento oficial do bispo ou do professor, símbolo de autoridade.\nCom o tempo e, por metonímia, a "cátedra" virou o lugar onde o bispo ensinava a doutrina. A igreja que abrigava essa cadeira especial ganhou o nome de ecclesia cathedralis: a igreja da cátedra.\nDaí a se chamar "catedral" foi questão de tempo!\nÉ importante lembrar que a relação de sentido de cátedra com Jesus Cristo é inquestionável. ELE é o professor de todos os cristãos.\nAté a próxima\nProfessor Carlos André