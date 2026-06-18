-VÍDEO: Português Expresso | Chic: elegância que fala alemão (1.3423595)\nPoucas palavras parecem tão francesas quanto chic.\nBasta pronunciá-la para que apareçam, no imaginário, Paris, moda, vitrines iluminadas, cafés elegantes e aquela ideia de sofisticação sem esforço.\nMas... devagar com o andor! A palavra tem uma história mais interessante do que parece.\nAcalme-se. Já explico:\nÉ verdade que chic chegou a muitas línguas por meio do francês. No português, inclusive, a forma adaptada é chique, com “ch” e “que” no final.\nPor isso, muita gente diz, com alguma razão, que a palavra vem do francês. O problema é que essa explicação para antes da hora.\nO francês foi a “passarela”, mas a origem mais profunda está no alemão.\nPachorra\nSarney: De onde vem essa palavra?\nMundo de palavras aleatórias\nA palavra francesa chic é associada ao alemão Schick, termo que, na origem, indicava conveniência, habilidade, aptidão, saber-fazer.