-VÍDEO: Congresso: de onde vem essa palavra? (1.3407270)\nVocê sabe: o Congresso Nacional é palco de decisões políticas muito importantes para a República Brasileira.\nA maioria de nós tem consciência disso, mas será que nós sabemos a origem da palavra “Congresso”?\nAcalme-se. Já explico:\nA palavra "congresso" vem do latim e tem sentido de “caminhar junto” (“con-“ + “gresso”).\nA base latina de “gresso” é a mesma de palavras como (re)gresso, por exemplo, que significa “caminhar de volta”.\nO feriado vem de Deus\nPrisão em flagrante ou fragrante?\nSe você quiser "vim"?\nO significado da palavra congresso, portanto, advém de uma metáfora de união; da capacidade de políticos discutirem sobre o futuro da República e, depois, caminharem juntos para que esse futuro ocorra na prática.\nIsso deve lembrar o povo brasileiro de que as palavras carregam camadas de sentido, que moldam o que é (ou que deveria ser) o país.