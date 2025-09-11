-vídeo obrigado carlos (1.3311322)\nComo você responde quando alguém lhe diz um “obrigado”?\nSe você responde DE NADA, é melhor mudar de ideia....\nAcalme-se: já explico:\nA palavra “obrigado” vem do latim ob-ligare, que significa “vincular-se a”. Quando alguém diz “obrigado”, afirma que se sente vinculado a você. Trata-se de forma elegante e histórica de expressar gratidão.\nMuitos me perguntam qual seria a resposta adequada a esse “obrigado”.\nO correto, em Língua Portuguesa culta e tradicional, é dizer “por nada”. Isso mesmo: “por nada”\nA expressão “de nada”, embora muito comum, é fruto de influência da língua francesa de rien (“de nada”) e acabou se infiltrando no nosso uso cotidiano, mas... não é recomendável, por mais que alguns gramáticos insistam nisso.\nFeira. Por que essa palavra existe nos dias da semana?