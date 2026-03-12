Jamais fale isso novamente.\nAcalme-se. Já explico:\nCertamente, você já ouviu falar assim: “dia de domingo, eu vou à igreja” ou “dia de segunda, eu treino”\nPois é.\nEssa pessoa compromete a gramática!\nO correto é “aos domingos, eu vou à igreja” e “às segundas, eu treino”.\nObedecer é ouvir com atenção\nRécorde ou recorde?\nMetido a besta\nNada de usar a expressão “dia de” nesses casos. Isso não está de acordo com a gramática normativa da Língua Portuguesa.\nRepito: o ideal é “aos domingos e às segundas”.\nAh! Apenas para lembrar: nada de usar também as expressões “nas segundas e nos domingos”. Afinal, os dias da semana não são lugares, não é mesmo?\nAté a próxima\nProfessor Carlos André