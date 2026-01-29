-VÍDEO PORTUGUÊS EXPRESSO (1.3367908)\nDoido Varrido.\nVocê sabe de onde vem essa expressão?\nAcalme-se que já explico:\nInicialmente, embora a expressão "doido varrido" seja comum no cotidiano brasileiro, não é recomendável usá-la, pois pode reforçar estigmas preconceituosos contra pessoas com transtornos mentais, como alerta a Organização Mundial da Saúde.\nA Deus ou Deus?\nEstada ou estadia\nTerno e costume. Qual a diferença?\nQuanto à origem, a expressão remonta ao particípio do verbo "varrer", usado de forma figurada para indicar alguém "varrido da razão", ou seja, cuja mente foi "limpa" de lógica e de bom senso.\nO primeiro dicionário a registrar isso na Língua Portuguesa foi o do padre e grande estudioso Rafael Bluteau, a maior referência em estudos de lexicografia do século XVIII.\nInteressante, não é?