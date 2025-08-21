-PORTUGA EXPRESS (1.3302831)\nBem. Um dia foi.\nAcalme-se que explico:\nA palavra esquisito vem do latim lat. Exquisĭtus, que significa, ‘escolhido, extremado, distinto, acima da média'.\nÉ isso mesmo. Esquisito era algo ou alguém especial, de alto nível.\nBrazil, com z, é culpa do Tio Sam?\nAlcoólotra não. Alcoolista\nO INRI realmente foi na cruz do Cristo?\nComo o tempo, esse termo, em Língua Portuguesa, passou a indicar algo pejorativo como “aquilo ou aquele que gera sensação de estranheza”\nEm Língua Espanhola, esquisito ainda tem valor benéfico, de algo ou alguém especial.\nInteressante como o sentido das palavras muda, não é?\nFraterno abraço\nAté a próxima\nProfessor Carlos André