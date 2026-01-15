-Vídeo (1.3362130)\nLeitor de O Popular, imagine a cena!\nUm casal de amigos vem passar um fim de semana em Goiânia, e você, para ser agradável, pergunta a eles:\nE aÍ? Como foi a ESTADIA em Goiânia?\nUm deles brinca e diz: “Estadia, não. Estada. Nós não somos navio”.\nE aí? Será que ele está certo gramaticalmente?\nFulano, beltrano e sicrano\nPapai Noel. O Natal à francesa no Brasil\nGravata\nJá explico:\nOs principais dicionários da Língua Portuguesa indicavam o seguinte:\nA palavra "estada" referia-se à permanência de uma pessoa em um lugar, como hotel ou residência: "Minha estada em Goiânia foi memorável".\nJá o termo "estadia" aplicava-se ao tempo de permanência de veículos ou embarcações, como navios em porto ou aviões em hangar: "A estadia do navio durou três dias".\nMas..\nDevagar com o andor que o santo é de barro.