-PORTUGUES EXPRESSO FULANO (1.3356218)\nNão são as “Havaianas”, mas todo mundo usa.\nAgora, será que sabe de onde elas vêm?\nAcalme-se. Já explico:\nA palavra "fulano" vem de "fulân”, do árabe, e significa "tal" ou "um tal".\nPapai Noel. O Natal à francesa no Brasil\n"Ideia de 'girico'". Quem é o 'girico'?\nGravata\nEssa herança linguística chegou ao português em razão da invasão dos mouros (povos árabes e berberes muçulmanos) à Península Ibérica. Quem já foi às Cavalhadas, em cidades como Pirenópolis (em Goiás) e Taguatinga (minha cidade natal, que fica no Tocantins), sabe bem sobre a história dessa invasão. Os mouros dominaram a região por séculos e deixaram lá muitas palavras como "alface", "azulejo" e "chafariz”. “Fulano” é também uma dessas palavras.\nJá "beltrano" vem dos povos germânicos e significa “corvo brilhante”, “famoso”. O termo popularizou-se com a chegada dos povos visigodos, francos, à Península Ibérica, em razão da queda do Império Romano do Ocidente. Nomes próprios como “Beltrão” ou “Bertrand” têm a mesma origem. Apenas para lembrar: o príncipe da casa imperial, descendente direto da monarquia brasileira, chama-se Bertrand de Orléans e Bragança.