De onde vem essa palavra?\nCertamente, você já ouviu esse termo e já viu muita “gambiarra” por aí, não é?\nPois bem. Vamos entender como essa palavra nasceu!\nAlguns linguistas defendem a ideia de que gambiarra viria de gâmbia, palavra antiga, ligada à ideia de “perna”, com origem no italiano gamba. A isso se acrescentaria o sufixo -arra, de valor depreciativo.\nA explicação tem contestações, mas é linguisticamente possível.\n'Mister' é correto para treinador?\nPachorra\nChic: elegância que fala alemão\nAntes de significar qualquer solução improvisada, gambiarra esteve muito ligada à iluminação. Era extensão elétrica, fio puxado, lâmpada provisória, recurso usado para levar luz aonde a estrutura definitiva ainda não chegava. A palavra também aparece no universo do teatro, como referência a um conjunto de luzes próximas ao palco.