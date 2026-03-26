-VÍDEO: Goiânia é roça? (1.3391275)\nNoutro dia, nos “ares internacionais de motoGP”, uma “influenciadora”, com absoluta ignorância, disse que Goiânia seria uma “roça”.\nLogo, vieram nossos conterrâneos para nos defender. “Não somos uma roça, não”, esbravejaram – com sentimento de goianidade – os irmãos de Goiás.\nInquestionavelmente, Goiânia é uma das cidades que se tornaram modelo de desenvolvimento no Brasil, com uma das melhores qualidades de vida das Américas...\nMas...\nSerá que nós, goianos e goianienses, deveríamos nos defender de sermos chamados de “roça”?\nDia de domingo, dia de segunda...?\nObedecer é ouvir com atenção\nRécorde ou recorde?\nDevagar com o andor, que já explico:\nDiletos amigos,\nA palavra "roça" é uma joia semântica de nossa Língua Portuguesa e mereceria de nós maior reverência.\nVem do latim e tem valor de “romper”, de “arar”, de “limpar”. "Roça" designava originalmente a pequena propriedade rural, cultivada com esmero pelo lavrador (sinônimo de trabalho digno, sustento familiar e harmonia com a terra).