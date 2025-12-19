-VÍDEO GRAVATA (1.3351925)\nLeitor do Jornal O Popular,\nGravata. Muita gente tem e usa.\nEu, particularmente, adoro.\nMas…\nSerá que você sabe de onde vem essa palavra?\nAcalme-se. Já explico:\nA palavra gravata nasceu de uma homenagem a um determinado povo europeu.\nAh! Antes que você já comece a imaginar que tenha sido em homenagem aos franceses, aos italianos ou aos ingleses, já adianto que não.\nSua bruaca!\nTesta. Cuide da sua. Saiba de onde ela vem\n"Ideia de 'girico'". Quem é o 'girico'?\nFoi a um povo bem mais discreto no quesito “moda”.\nGravata nasceu em homenagem aos croatas. Isso mesmo. Aos croatas.\nPara quem não sabe, a Croácia é um importante país na Europa Oriental. Infelizmente, pouco conhecido pelo chamado Sul Global e por outras partes do mundo.\nE.. o que a Croácia tem a ver com a bendita gravata?\nSegundo alguns dicionários da Língua Portuguesa, como o Houaiss, o termo tem origem no século XVII, e teve inspiração em lenços usados por mercenários soldados croatas, que fizeram parte do exército francês na Guerra dos Trinta Anos. Eles usam um lenço em volta do pescoço para protegerem-se do frio.