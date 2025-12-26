-Vídeo (1.3354463)\nVocê pode até saber o que você disse, mas jamais o que o outro entendeu, já dizia Jacques Lacan, um dos mais respeitados psicanalistas e estudiosos de linguagem no mundo.\nA verdade é que o olhar do outro em um texto disponibilizado à leitura ou à escuta depende da lente cognitiva desse outro. Depende da cosmovisão (visão de mundo) desse outro.\nMachado de Assis também já nos alertava sobre isso quando nos dizia que as visões valem o mesmo que as retinas em que se operam.\nIsso é muito sério, porque muitos casamentos, muitas sociedades comerciais e muitas amizades podem ser (e têm sido) arruinadas pelas desarmonias advindas dos diferentes graus dos óculos das pessoas.\nNo Brasil, esse desacerto é ainda mais sério, porque vivemos em um país de analfabetos funcionais e de gente que vive sob o efeito Dunning-Kruger (desde os mais simples àqueles com diplomas de medicina, de engenharia, de direito, de administração, de pedagogia, de letras etc.).