Inicialmente, em verdade, digo: em norma culta, a palavra é JERICO (com j e com e). Repito: JERICO.
Ademais, a origem é da palavra é obscura, segundo o Dicionário Houaiss. Há quem relacione ao latim gĕro,is,gessi,gestum,gerĕre no sentido de 'andar com, trazer em cima do corpo'; O linguista Nei Lopes diz que vem do dialeto africano banto ndjiliko , no sentido de 'direção, caminho'.
Veja que ambas as acepções têm noção de movimento; de carregar de um lugar de um lugar para outro.
Não demorou para algum humano pouco inteligente e desrespeitoso (digamos assim) relacionar ideia ruim ao animalzinho trabalhador.
Incrível isso, não é?
Pois bem,
Quem vive repetindo que tudo é "ideia de jerico" talvez precise olhar com mais carinho para o bicho.