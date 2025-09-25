-PORTUGUÊS EXPRESSO Isso posto ou Isto posto? (1.3317053)\nQual é a expressão correta?\nVamos lá. Vamos juntos sair dessa dúvida.\nVocê sabe: é muito comum encontrá-las em redações de vestibulandos, de concurseiros e até de advogados.\nVamos à resposta.\nO correto é usar “isso posto”. Repito: “isso posto”.\nEscrúpulo. Você tem?\nRubrica. Como se pronuncia essa palavra?\nAtravés, não. Assim, você vai destruir o documento\nPor quê?\nNo português culto, o pronome “isso” tem função anafórica, ou seja, de retomada de informações já apresentadas ao leitor.\nA missão desse pronome é, portanto, a de recuperar a ideia exposta anteriormente para concluir ou encaminhar o raciocínio.\nPor outro lado, “isto” é um pronome catafórico: serve para antecipar ou para projetar algo que será dito no texto.\nSe o verbo “por”(posto) deixa clara a ideia de que algo foi dito, é preciso usar “isso”.