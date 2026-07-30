-Vídeo (1.3439377)\nPois é, leitor! Algumas palavras guardam uma advertência. É preciso não apenas saber o significado delas, como também evitá-lo.\nLudopatia vem de dois elementos: ludo-, relacionado ao latim ludus, que significa “jogo”, “divertimento” ou “passatempo”; e -patia, elemento de origem grega associado às ideias de experiência, sofrimento ou doença.\nEm sentido etimológico, portanto, a palavra indica um sofrimento provocado pelo jogo. Os dicionários definem ludopatia como o impulso descontrolado de jogar, chamado de vício ou transtorno do jogo.\nNão farmem aura!\nLugar de fala é proibição?\nGambiarra\n'Mister' é correto para treinador?\nA palavra ganhou especial relevância com a expansão das chamadas bets. Em inglês, bet significa “aposta”; bets é o plural.\nEssa escolha vocabular não é inteiramente inocente. A palavra inglesa pode conferir ao produto uma aparência moderna, tecnológica e até inofensiva. “Fazer uma bet” parece, para alguns, menos grave do que “arriscar dinheiro em uma aposta”.