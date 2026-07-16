-VÍDEO: Lugar de fala é proibição? | PORTUGUÊS EXPRESSO (1.3433948)\nOlá, leitores do Jornal O Popular!\nComo linguista, com próxima relação com a sociologia, vou responder a essa excelente pergunta feita por uma leitura do jornal.\nEu já começo com um pensamento do meu escritor preferido, o mestre Machado de Assis, que diz que “Visões valem o mesmo que a retina em que se operam.”\nEsse pensamento parece ter sido escrito para iluminar um dos conceitos mais discutidos, e mais deformados, da discussão contemporânea: lugar de fala.\nHá quem entenda a expressão como uma espécie de ordem de silêncio. Segundo essa interpretação, somente poderia falar sobre determinada realidade quem a tivesse vivido diretamente.\nGambiarra\n'Mister' é correto para treinador?\nChic: elegância que fala alemão\nO lugar de fala, no entanto, não é um interdito. Não significa “você não pode falar”. Significa, antes, “compreenda de onde você fala”.