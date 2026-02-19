-VÍDEO: METIDO A BESTA (1.3376379)\nMetido a besta.\nCom certeza, você já ouviu essa expressão em Minas, em Goiás ou em outras regiões do Brasil, não é?\nPois bem.\nA origem da expressão é curiosa.\n“Metido” vem de “intrometido”, que se refere àquele que não deveria estar em determinado lugar ou posição, mas... coloca-se como se devesse.\nCom o tempo, “metido a” passou a dar a ideia de “presunçoso”, “arrogante”.\nQuanto à “besta”, trata-se uma metáfora em que se compara o comportamento do indivíduo com o de um “quadrúpede”. Obviamente, há ironia na expressão.\nAh! Detalhe muito importante: não coloquemos acento indicador de crase em “a besta”. O termo “besta” é genérico, por isso não aceita artigo e, consequentemente, não admite o fenômeno da crase.\nAssim, não sejamos “metidos a besta”. Vamos estudar gramática.