-VÍDEO: 'Mister' é correto para treinador? (1.3428801)\nE aí, Carlo Ancelotti é nosso mister?\nÉ fato que ele nos salvou no jogo contra o Japão, nos 16/avos de final da Copa do Mundo.\nO Brasil sofreu, o torcedor perdeu a voz, a camisa amarela quase ficou pálida, mas o velho senhor italiano, com a calma de quem já viu o futebol nascer muitas vezes, mexeu na equipe e nos devolveu à vida.\nDepois do susto, este chato professor aqui pergunta a você: por que nós chamamos técnicos de “mister”?\nVamos lá.\nChic: elegância que fala alemão\nPachorra\nSarney: De onde vem essa palavra?\nA palavra vem do inglês mister, forma de tratamento equivalente a “senhor”. É o mesmo termo que aparece abreviado em Mr., antes do nome de um homem: Mr. Smith, Mr. Carlo, Mr. Ancelotti.\nO curioso é que, em inglês, mister se formou a partir de master, palavra ligada à ideia de mestre, chefe, diretor, aquele que conduz.