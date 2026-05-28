-VÍDEO: Mundo de palavras aleatórias | PORTUGUÊS EXPRESSO (1.3415959)\nÉ fato: qualquer palavra pode significar qualquer coisa hoje em dia.\nAcalme-se. Já explico:\nNoutro dia, fiquei impressionado com jovens que ficam incontroláveis com a expressão "six seven". É isso mesmo: 67, em inglês.\nVi também uma influenciadora falar em "sexo cristão". Como assim: sexo cristão?? Isso não tem a menor lógica.\nNa política, eu já desisti de entender o que as pessoas querem dizer com as palavras "fascista" e "comunista". Uma insanidade coletiva de bobagens!\nPaciente\n"Derredor" é palavra do demônio?\nCongresso: de onde vem essa palavra?\nNo Direito, ah, no Direito. Já vi núcleos semânticos das palavras serem destruídas por decisões judiciais que dizem o contrário do que está escrito no dispositivo legal, mesmo com excelentes técnicas de interpretação disponibilizadas ao Sistema de Justiça.