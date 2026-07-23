-Vídeo farmar aura (1.3436645)\nHá um caos comportamental no início do século XXI...\nUma leitora aqui do jornal me fez uma provocação interessantíssima acerca da origem linguística dessa expressão e das causas e consequências desse comportamento.\nEla o fez, porque presenciou imagens de competição de jovens farmando aura.\nVocê ainda não sabe o que é isso?\nAcalme-se.\nExplico: alguns jovens estão fazendo poses calculadas, gestos ensaiados, de forma bizarra e com “espontaneidade” fabricada para que se sintam benquistos.\nAlgo realmente preocupante!\nPois bem. De onde vem essa expressão?\nLugar de fala é proibição?\nGambiarra\n'Mister' é correto para treinador?\nChic: elegância que fala alemão\nDo ponto de vista linguístico, “farmar aura” é empréstimo do verbo inglês to farm. Nos jogos eletrônicos, farmar significa repetir ações para acumular recursos ou pontos. Nas redes, “aura” tornou-se um saldo de prestígio.