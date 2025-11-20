-Vídeo Português Expresso (1.3339774)\nO que dizer? Qual é o correto?\nNo dia da Consciência Negra, o assunto torna-se ainda mais importante.\nÉ bom lembrar que não se trata apenas de uma questão linguística.\nÉ também cultural, humanitária e filosófica.\nHá muitas teorias e muitas visões. Deixe-me, no entanto, esclarecer isso de maneira direta.\nPaquerar e paca. O que têm a ver?\nPor hora. Com ou sem H?\nBrega é alemão\nVamos lá.\nAs duas palavras estão corretas, mas... acalme-se! Elas não significam a mesma coisa.\nNegro é um hiperônimo, ou seja, é um nome de significado abrangente. Já a preto é um hipônimo, isto é, é um nome de significado específico.\nNegro abrange pretos e pardos.\nIsso significa que todo preto é negro, mas nem todo negro é preto, já que os pardos também são negros.\nEssa nomenclatura consta do IBGE e é resultado das ações políticas do Movimento Negro Unido.