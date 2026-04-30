Sim. Feriado vem de Deus.\nAcalme-se. Já explico por quê:\nA palavra Deus vem de “dehs”, do proto-indo-europeu, e significa “aquele que faz”.\nNessa língua, o adjetivo que se relacionava a Deus era “dehsyos”, que significa “aquilo que é divino”.\nPrisão em flagrante ou fragrante?\nSe você quiser "vim"?\nTravessão é sinal de IA?\nPosteriormente, na língua proto-itálica, a palavra “dehsyos” manteve o significado, mas passou a ser “fesios. Na passagem para o latim “fesios”, passou a ser “feriae”.\nPor fim, com a queda do Império Romano, “feriae” passou a formar palavras como feriado, férias, feira na Língua Portuguesa.\nInteressante, não é? Que viagem linda pela origem das palavras?\nPois é, a palavra feriado significa etimologicamente “dia divino”, “dia dedicado a Deus”.\nÓtimo feriado a você.\nAté a próxima\nProfessor Carlos André