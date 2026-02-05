-VÍDEO: MIM NÃO É ÍNDIO (1.3370777)\nLeitor, se um dia você já corrigiu alguém com a fala “ jamais diga para mim fazer, pois isso é coisa de índio”, peço que pare de falar besteira.\nNenhuma gramática séria atesta isso. Não há qualquer fonte responsável que tenha registrado que o “índio” diz “para mim fazer”. “Pega mal” para quem corrige a gramática de alguém e usa esse argumento.\nO erro é do “homem branco” mesmo.\nDoido Varrido\nA Deus ou Deus?\nEstada ou estadia\nVamos aprende gramática, então:\nO pronome “mim” é obliquo tônico. Não pode ser usado como sujeito de qualquer verbo. Por isso, você não deve dizer “para mim fazer”. O “mim” não pode ser sujeito de “fazer”.\nO correto é “para eu fazer”. Repito: “para eu fazer”. O “eu” é pronome reto. Esse pronome sim funciona como sujeito de verbo.\nEssa explicação é que é a correta. Nada de culpar o “índio”.