-VÍDEO: Obedecer é ouvir com atenção (1.3382352)
Quantas vezes você já usou a palavra "obedecer" sem refletir sobre a origem dela? Você sabe obedecer?
Vamos lá, então. Você vai se surpreender e perceber que será importante para seu comportamento.
A palavra vem do latim oboedire (ou obaudire), composto pelo prefixo ob-, que indica direção ou intensidade ("em direção a", "para"), e audire, "ouvir" ou "escutar".
No latim clássico, oboedire significava "escutar com seriedade" ou "prestar atenção".
Na palavra, havia a ideia de ouvir atentamente uma ordem ou conselho, sem a conotação imediata de submissão servil.
Essa raiz auditiva evoluiu para o português antigo e ganhou o sentido de acatar comandos, como vemos em textos medievais.
Como nos ensina mestre Fernando Pessoa: "Quem não conhece uma palavra não pode conhecer uma alma"