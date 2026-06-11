-VÍDEO PORTUGUêS EXPRESSO: PACHORRA (1.3421058)\nCertamente, você já errou o sentido dessa palavra, pelo menos segundo os dicionários...\nAcalme-se. Já explico.\nQuando alguém diz "Ele teve a pachorra de fazer aquilo", usa a palavra pachorra como cara de pau, desplante ou atrevimento, concorda?\nPois bem. Não é o que os dicionários preveem.\nA pachorra vem do espanhol pachorra e significa falta de pressa; calma, lentidão, paciência.\nÉ isso mesmo: falta de pressa, calma, lentidão, paciência.\nSarney: De onde vem essa palavra?\nMundo de palavras aleatórias\nPaciente\nMachado de Assis, em Papeis Avulsos, usa a palavra pachorra nesse último sentido.\n“Mas não tinha dinheiro; nem dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar”\nPercebeu?\nPachorra significa “calma”.\nAssim, segundo os dicionários, evite usar “pachorra” como “cara de pau”.