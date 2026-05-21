-VÍDEO: Paciente | Português Expresso (1.3413008)\nPaciente.\nDe onde vem essa palavra?\nO Dr. Frederico, médico e leitor do Jornal O Popular, pergunta.\nEle faz também uma observação: “Alguns médicos têm chamado pacientes de clientes. Isso é adequado?”.\nFique aqui que vou falar sobre o assunto:\nA palavra paciente vem do latim patĭens,ēntis e significa “que suporta, que resiste, que se curva”.\nParece ruim isso, não é?\nO feriado vem de Deus\nCongresso: de onde vem essa palavra?\nPrisão em flagrante ou fragrante?\nÉ que essa a palavra contém a noção do estado de sofrimento do indivíduo que está doente e que, por isso, precisa dos cuidados médicos. Se bem que muitos indicam que a “paciência” é pela demora em ser atendido, mas... isso é outro assunto.\nJá a palavra “cliente” vem também do latim cliens,entis e significa “protegido de um patrono, espécie de vassalo”. O cliente era alguém protegido por alguém de poder e de posses, na Roma Antiga. Hoje significa “pessoa que usa habitualmente os serviços de um profissional ou compra regularmente no mesmo estabelecimento comercial”.